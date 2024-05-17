"سلوكه المشين يمنح فرصة ذهبية للاتحاد" .. يوفنتوس يعلن إقالة ماسيميليانو أليجري رسميًا

نهاية رحلة أليجري مع يوفنتوس..

أعلن مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، "إقالة" ماسيميليانو أليجري، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

أليجري قاد نادي يوفنتوس، في الفترة من 2014 إلى 2019، قبل الرحيل ثم العودة في "ولاية ثانية"، بداية من مايو 2021 وحتى قرار "إقالته"، مساء اليوم.

يوفنتوس كشف في بيان رسمي، عن أن قرار إقالة مدربه؛ يأتي بسبب "تصرفاته المشينة" في نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها النادي تتعارض مع قيمه، والسلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله.

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وأعرب النادي عن أمنيته بالتوفيق لأليجري، في مسيرته القادمة مع عالم التدريب؛ بعد العديد من النجاحات في "ولايته الأولى" مع السيدة العجوز، ثم التتويج بكأس إيطاليا، في ختام "الفترة الثانية".

وكان ماسيميليانو أليجري قد قاد يوفنتوس؛ للتتويج بلقب كأس إيطاليا، بعد الفوز (1-0) على أتالانتا، مساء يوم الأربعاء الماضي، في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة للجدل من المدرب، الذي قام بالانفعال بشدة على حكم المباراة، بالإضافة إلى دخوله في مشادات مع مديري النادي.

جدير بالذكر أن اسم أليجري، ضمن المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في انتظار التوصل إلى تسوية مالية مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ للرحيل رسميًا.