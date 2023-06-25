سلوفينيا "مهمة" رئيس الأهلي الأولى بعد اعتماده من وزارة الرياضة

الرئيس من المتوقع أن يتم اعتماده يوم غدٍ الإثنين

ينتظر خالد العيسى وقائمته اعتمادهم من وزارة الرياضة السعودية لبدء مهامهم كمجلس إدارة للمؤسسة غير الربحية في النادي الأهلي، وذلك بعد فوزه بمنصب الرئيس.

صندوق الاستثمارات السعودي كان قد استحوذ على 75% من النادي الأهلي وحل مجلس إدارته بقيادة وليد معاذ، قبل أن يُفتح باب الترشح لمنصب الرئيس ويُغلق بترشح العيسى فقط دون أي منافس ليفوز بالمنصب بالتزكية.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن وزارة الرياضة من المقرر أن تعتمد فوز العيسى وقائمته يوم غدٍ الإثنين بعد غلق باب الطعون على إجراءات الجمعية العمومية للنادي دون تقديم أي طعن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الأولى للعيسى تتعلق بمعسكر الأهلي المغلق المنوي إقامته في سلوفينيا استعدادًا للموسم الجديد، موضحة أن المتبقي فقط لغلق هذا الملف تحويل الأموال اللازمة لتكاليف المعسكر.

يُشار إلى أن الأهلي لم يستقر بعد على مديره الفني الجديد لكنه أغلق عمليًا صفقة حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.