سلوت يعلق على غضب أرنولد: أريد الاعتناء به فقط!

أرنولد غاضب من قرار أرني سلوت...

أوضح أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، سبب استبدال ترينت ألكساندر أرنولد، لاعب الفريق من مباراة الريدز أمام برينتفورد، مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

وشارك أرنولد، في فوز ليفربول على برينتفورد، بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتم استبداله قبل نهاية المباراة بحوالي 20 دقيقة، مع حالة غضب من اللاعب الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات عقبت اللقاء: "أتفهم ذلك كل لاعب يسعى للمشاركة لمدة 90 دقيقة، ولكن لا أعتقد أن من كانوا على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة كانوا سعداء بالاختيار الذي اتخذته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "عاد أرنولد من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة اليورو، حيث لعب كثيرًا في بداية البطولة، وهذه هي مباراته الثالثة له معنا وعلينا أن نعتني به، نحن بحاجة إليه طول الموسم".

الجدير بالذكر أن ليفربول يستعد، لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء يوم الأحد القادم ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.