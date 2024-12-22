سلوت عن تألق صلاح: يجب أن يكونوا أفضل اللاعبين في العالم وإلا لما يلعبوا لليفربول؟!

يجب أن يكون لاعبي ليفربول الأفضل في العالم...

أشاد أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بالمستوى الذي قدمه نجم فريقه محمد صلاح، أمام توتنهام، وشدد على أن كافة لاعبي الريدز، يجب أن يكونوا الأفضل في العالم، وإلا لن يصبح لهم مكانًا في فريقه.

وقاد صلاح، فريقه لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب توتنهام، مساء اليوم الأحد بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، وشهد اللقاء تسجيل الفرعون المصري هدفين وصناعة مثلهما.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "أول 55 دقيقة من المباراة هي ما كنا نريده بغض النظر عن استقبالنا لهدف، ولكننا تقدمنا بثلاثة أهداف ووصلت إلى خمسة أهداف مقابل هدف، اعتقدنا أن هذا كافيًا ولكن توتنهام فريق لديه الكثير من الجودة وقادرون على صناعة الفرص والتسجيل".

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وتابع: "لقد كان أداء اليوم جيد من فريقنا باستثناء الدقائق التي قررنا فيها عدم الركض والاكتفاء بالنتيجة، ربما كانت تلك الدقائق مفيدة لنا، لم تؤذنا اليوم ولكن في أوقات أخرى لا نعلم".

وعن لاعبي فريقه قال سلوت: "يجب أن يكونوا أفضل اللاعبين في العالم، وإلا لن يلعبوا مع ليفربول، سجل اليوم محمد صلاح، هدفين وصنع هدفين لقد قدم مباراة جيدة جدًا".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام إيفرتون، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.