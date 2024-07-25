"ليس من السهل العثور على ما نريد" سلوت يوضح سبب غياب ليفربول عن سوق الانتقالات

ليفربول لم يتعاقد مع أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن...

رد أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب غياب الريدز، عن سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وعدم التعاقد مع أي صفقة حتى الآن بالرغم من ارتباط الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع بعض اللاعبين.

ويستعد ليفربول، لمواجهة ريال بيتيس، مساء غد الجمعة في أولى مباريات الفريق الإنجليزي، بالجولة التحضيرية في الولايات الأمريكية.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن تأخر ميركاتو ليفربول: "أريد تقييم المجموعة الحالية، وهذا أمر صعب فالمعظم لم ينضم إلينا حتى الآن، بالإضافة إلى أنني ورثت فريقًا جيدًا، لذا ليس من السهل العثور على لاعبين بنفس المستوى".

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وتابع: "المدير الرياضي لفريقنا يعمل بشكل مستمر، وأنا وهو على تواصل مستمر، لدينا فريق جيد ولكن ستكون مفاجأة بالنسبة لي إذا لم نحسم التعاقد مع أي لاعب".

جدير بالذكر أن ليفربول، ارتبط بالتعاقد مع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الحالي، كان آخرهم الياباني كوبو، لاعب ريال سوسييداد.