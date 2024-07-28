"لا يتقاضاه نجوم دوري روشن" .. راتب قياسي يجعل سلمان الفرج "ملكًا" في نيوم!

تفاصيل عقد سلمان الفرج الجديد مع نيوم..

قررت إدارة نادي نيوم، تكريم سلمان الفرج، قائد فريقه الجديد، براتب كبير، بعد انتقاله إلى الفريق، خلال موسم الميركاتو الصيفي، حاملًا مسيرة تاريخية مع الفريق الأول بنادي الهلال على مدار 16 عامًا.

وأعلن نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، عن تعاقده رسميًا مع سلمان الفرج، قادمًا من صفوف الهلال، بعقد لمدة موسمين، حتى صيف 2026، لينضم إلى قائمة الصفقات الكبرى التي أبرمها الفريق من أجل تحقيق حلمه بالصعود إلى دوري روشن، في الموسم المُقبل.

وذكر الإعلامي الرياضي حامد القرني، عبر منصة (إكس)، أن قيمة الراتب السنوي للاعب سلمان الفرج، تقارب 20 مليون ريال، ما يجعله أغلى لاعب في دوري الدرجة الأولى، مضيفًا أن نيوم دفع مبلغ يقارب 10 ملايين ريال، قيمة المدة المتبقية في عقد الفرج مع الهلال، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

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وطبقًا لذلك، فإن سلمان الفرج سيكون أغلى لاعب في دوري يلو، برقم قياسي، ومن المنتظر أن يتواجد في معسكر الفريق الخارجي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث يستعد نيوم لملاقاة العربي في الأول من أغسطس، ثم الخالدية البحريني في 6 من الشهر المُقبل، قبل بدء مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى.

وانضم سلمان الفرج إلى كتيبة نيوم التي ضمت العديد من الأسماء البارزة في الميركاتو الصيفي، بين ثنائي الاتحاد رومارينيو وأحمد حجازي، وثلاثي الفتح فهد الحربي ومصطفى ملائكة وعباس الحسن، وضم ألفا سيميدو من الطائي، أسامة الخلف من الفيحاء، مباي دياني من القادسية، عبد الملك العييري من التعاون، إسلام هوساوي من الوحدة، رياض شراحيلي من الشباب.