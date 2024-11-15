"نجيبه إداري" .. اقتراح "إعلامي" غريب بشأن موقف سلمان الفرج من منتخب السعودية!

مقترح غريب بشأن الفرج

اقترح الإعلامي خالد الشنيف، أن يتم تعيين سلمان الفرج لاعب وسط وقائد المنتخب السعودي، كإداري في الفريق، طالما له تأثيرًا قويًا على زملائه.

وشهدت قائمة الأخضر عودة سلمان الفرج من جديد بعد فترة غياب طويلة، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، منعته من المشاركة ضد أستراليا.

وقال المدرب السابق سعد الشهري خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "أعرف سلمان الفرج جيدًا، وهو لاعب مهم جدًا بين اللاعبين وله تأثير قوي عليهم".

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ورد الشنيف على الشهري قائلًا: "نجيبه إداري في المنتخب طالما له تأثير قوي على المنتخب السعودي".

وقال الشهري: "الفترة الماضية كانت المشاعر بين الجهازين الفني والإداري بها مشاكل، وإن شاء الله بوجود رينارد يسيطر على كل الأمور".

وقرر رينارد اصطحاب الفرج ومهند الشنقيطي معه في قائمة المنتخب، المسافرة من ملبورن إلى جاكرتا لمواجهة إندونيسيا، على الرغم من إصابتهما.