"سلمان الفرج مكانه الصحيح حاليًا على دكة البدلاء"

قائد الهلال عاد للعب أساسيًا بعد توقف منذ كأس العالم قطر 2022

عاد سلمان الفرج للعب مع الهلال خلال مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد غياب امتد لأكثر من 3 أشهر، حيث لعب لعدة دقائق في الشوط الثاني.

اللاعب بدأ اللقاء التالي، مساء أمس الخميس، أمام فولاد خوزستان ولكن ذلك القرار تسبب في انتقادات واسعة للمدرب رامون دياز، حيث اتضح جليًا أن القائد لم يصل بعد للجاهزية الكاملة بعد ابتعاده عن اللعب منذ تعرض للإصابة خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 في الـ22 من نوفمبر الماضي.

أحمد عطيف لاعب الشباب السابق ومحلل برنامج "ملعب SBC" أكد أن دكة البدلاء هي المكان الصحيح للفرج حاليًا، مفضلًا غيابه عن التشكيل الأساسي لمواجهة الدحيل في نصف نهائي دوري الأبطال مساء الأحد القادم.

إذ قال "سلمان الفرج غير جاهز للعب أساسيًا، يجب وضعه على دكة البدلاء والاستفادة منه كبديل وذلك حتى لا يخسره الهلال خلال الفترة القادمة. من الصعب عليه أن يلعب أساسيًا بعد غياب 4 أشهر وفي ظل هذا الوقت الضيق بين المباريات".

الهلال كان قد استبعد الفرج من قائمته لكأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب مطلع فبراير الجاري، والتي حصل خلالها الفريق على المركز الثاني بعد خسارته المباراة النهائية أمام ريال مدريد 5-3.