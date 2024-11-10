مستشهدًا بواقعة سلمان الفرج .. خالد الشنيف يشكك في عدالة المنافسة بدوري روشن: ماذا لو حدث هذا لأندية الصندوق؟!

حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..

دائمًا ما تكون قرارات تأجيل المباريات محل جدل كبير في دوري روشن السعودي، لكن هذه المرة خرج الإعلامي الرياضي خالد الشنيف موجهًا سؤالًا صريحًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين حول الطريقة التي تعامل بها أندية صندوق الاستثمارات "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، مقارنةً ببقية الأندية.

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الجدل تحديدًا يخص مواجهتي التعاون أمام الأخدود، وضمك أمام الوحدة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، إذ لُعبت أمس السبت، رغم غياب عدد من اللاعبين الدوليين، ورغم طلب إدارات الأندية تأجيلها إلا أن الرابطة رفضت ذلك، بداعي ضغط المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشنيف من جانبه قارن موقف الرابطة في تلك المباراتين مع الموقف في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ تم تأجيل مواجهة نيوم والطائي، التي كان مقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة، لكنها تأجلت نظرًا لانضمام قائد الأول سلمان الفرج لمعسكر المنتخب السعودي الأول.

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وقال الشنيف خلال حلقة الأمس من برنامجه "دورينا غير": "أي مسابقة تحتاج لعدالة المنافسة، أي تطبيق الأنظمة على الكل، مباراة نيوم أمام الطائي أُجلت لمشاركة سلمان الفرج مع المنتخب السعودي، واليوم نشاهد ضمك والتعاون بلا لاعبينهم الدوليين، حسب ما قيل فإنه تمت موافقة إدارة الفريقين، لكن من وجهة نظري عدالة المنافسة تقول إنه كان يجب تأجيل المباراة، هذه أنظمة موجودة والكلام لإدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين".

وأضاف: "لقد ظُلم ضمك والتعاون، مصلحة المنتخب قبل كل شيء ولا أحد يتكلم حول هذا، لكن كان يجب أن تطبق اللوائح وتؤجل مواجهات ضمك والتعاون، تخيل لو أن هذا حدث لأي من الهلال، النصر، الاتحاد أو الأهلي، ستؤجل المباراة أم ستُلعب؟!، هذا سؤالي لرابطة دوري المحترفين".

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد حاليًا لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا؛ المقرر لهما يومي 14 و19 من نوفمبر الجاري على الترتيب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل الأخضر هذه المباراة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد بعد إقالة روبرتو مانشيني، الذي قاد السعودية لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد خمس نقاط فقط من أربع مواجهات، متأخرة عن اليابان؛ صاحبة الصدارة، بخمس نقاط، لكنها تتساوى مع أستراليا "الوصيفة" في النقاط وتتأخر بفارق الأهداف.