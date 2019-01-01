سلمان الفرج جاهز للمشاركة مع السعودية أمام البحرين

يلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني يوم الأحد في نهائي كأس الخليج

كشفت تقارير صحفية سعودية عن منح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الضوء الأخضر للاعب الوسط سلمان الفرج من أجل التواجد في نهائي خليجي 24.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني يوم الأحد في نهائي كأس الخليج على ملعب عبدالله بن خليفة "ملعب نادي الدحيل.

وستكون المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بين منتخبي السعودية والبحرين هي أول نهائي يجمع بين المنتخبين على مدار تاريخ بطولات كأس الخليج.

وكان الفرج قد غاب عن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب القطري في نصف نهائي البطولة الخليجية، والتي حقق فيها الأخضر الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

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ويدخل المنتخب السعودي المباراة على أمل الفوز بالبطولة، حيث سبق له التأهل إلى نهائي كأس الخليج أربع مرات من قبل، لتكون تلك المرة هي الخامسة، حيث تمكن ”الأخضر“ من التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1994 و2002 و2003.