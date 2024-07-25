حسم الأمر والإعلان قريبًا للغاية..

أصبح سلمان الفرج، قائد فريق الكرة السابق بنادي الهلال، على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى ناديه الجديد في موسم الانتقالات الصيفية، والذي لن يكون في مدينة الرياض.

وأعلن الهلال عن رحيل سلمان الفرج، بعد انتهاء موسم 2023-2024، ليضع حدًا لمسيرة تاريخية للاعب في قلعة الأزرق على مدار 16 عامًا، توج خلالها بـ23 بطولة مع فريقه، فيما كشف الفرج في وقت سابق، عن اقترابه من توقيع عقده الجديد في مدينة الرياض.

وأشار الإعلامي أحمد العجلان، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، إلى توصل نادي نيوم، في منطقة تبوك، لاتفاق رسمي مع الهلال، على بيع ما تبقى من عقد سلمان الفرج، بمبلغ مجزٍ سيدخل خزينة الهلال.

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وأضاف "سيخضع اللاعب للكشف الطبي عصر اليوم، تمهيدًا لتوقيعه بشكل رسمي والإعلان عن الصفقة".

وشهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل، حول موقف سلمان الفرج، حيث أفادت تقارير بأن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الهلال، ولم يتم توقيع مخالصة نهائية، مع تبقي عام في عقده، وهو الأمر الذي منعه من الانتقال لأي نادٍ جديد بصورة مجانية، خاصة وأن الفرج قد ارتبط اسمه برغبة عدد من الأندية للتعاقد معه، مثل النصر والشباب والأهلي والقادسية.

وفي حالة إتمام صفقة الفرج، فإن نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، سيكون قد دعم صفوفه بقائمة مدججة بالنجوم، من أجل تحقيق طموح الصعود إلى دوري المحترفين، حيث تعاقد مع البرازيلي رومارينيو والمصري أحمد حجازي والغيني ألفا سيميدو والسنغالي مباي دياني، فضلًا عن أسامة الخلف وفهد الحربي ومصطفى ملائكة وعبد الملك العييري وعباس الحسن وإسلام هوساوي ورياض شراحيلي.