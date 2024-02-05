سلمان الفرج يتحدث عن الاعتزال ونواف العقيدي يعترف باجتماع مانشيني .. تفاصيل جلسة التحقيق في تهمة "التمرد"

أقوال سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي في جلسة التحقيق بتهمة التمرد على المنتخب السعودي..

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عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم على مدار اليومين الماضيين، جلسات التحقيق في قضية "متمردي المنتخب السعودي؛ الثلاثي سلمان الفرج، سلطان الغنام ونواف العقيدي.

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الثلاثي خضع للتحقيق أول أمس الأحد وأمس الإثنين، بعد اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، لهم بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات الأخضر إلا بضمان المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "الرياضية" عن تفاصيل جلسات التحقيق مع الثلاثي..

بشأن الفرج، أوضحت أنه أنكر تهمة رفض المشاركة في المباريات الودية، مستدلًا بذلك على اللعب في وديتي مالي ونيجيريا، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يصل له بالأساس أي خطاب رسمي يفيد الاستدعاء لمعسكر الأخضر.

أما عن الغنام، فقد أنكر هو الآخر قائلًا: "اجتمعت بالمدرب بطلب منه، وأبلغني هل لديك الرغبة والحماس لتمثيل المنتخب وأجبت نعم، بعد ذلك دارت مناقشة فنية بسبب وضعي لاعبًا رابعًا بعد سعود عبد الحميد، وحسان تمبكتي، وياسر الشهراني، وانتهى الاجتماع دون معرفتي بعدم استدعائي للأخضر مرة أخرى".

وزاد "الرياضية" مشيرة إلى أن الفرج والغنام ردوا على سؤال لجنة التحقيق حول إخطارهما لإدارة المنتخب بالاعتزال دوليًا، إذ نفوا تمامًا ذلك.

وعن الجلسة الأخيرة مع العقيدي، الذي اتهم برفض الاستمرار في معسكر الإعداد لكأس آسيا قطر 2023 إلا بضمان اللعب أساسيًا، فقد قال: "لا، لم أقل ذلك بصريح العبارة، وإنما كانت مناقشة فنية فقط".

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