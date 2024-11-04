سلطان الغنام يسير على خطى حمدالله .. "أزمة ثابتة" تضرب النصر والهلال يحاربها بالخصم من الرواتب!

ليس النصر فقط من يعيش في تلك الأزمة..

كشف الناقد الرياضي علي هبه، عن أزمة ثابتة يعاني منها النصر، وكذلك الأهلي والاتحاد، فيما يحاربها نادي الهلال بالخصم من الرواتب، مضيفًا أن سلطان الغنام هو الضحية الجديدة لتلك الأزمة.

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وأوضح هبه، عبر برنامج "ركلة حرة"، أن النصر يعاني من مشكلة "الوزن الزائد" للاعبين، منذ نور الدين أمرابط وبيتروس وجوليانو، وكذلك محمد السهلاوي ويحيى الشهري ومحمد حسين، حيث كان الوزن يزداد بعد أول موسم.

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وأضاف أن زيادة الوزن تنعكس على أداء اللاعبين، فيما كان الهلال يتابع مسألة الوزن والسعرات الحرارية بشكل دقيق ويومي، خاصة في فترة جائحة الكورونا، مضيفًا أن الإدارة الهلالية كانت تعاقب كل من يزيد وزنه عن 2 كيلو جرام، بخصم 25% من راتبه، وقد يصبح الخصم 35% حال المخالفة في نظام السعرات الحرارية.

وحذر هبه، اللاعب سلطان الغنام، من سيناريو الوزن الزائد، مستشهدًا بالمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو، عند خروجهما من النصر، حيث كان الوزن الزائد يصل إلى 9 كيلوجرامات.

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ويعد سلطان الغنام (30 عامًا)، أحد العناصر الأساسية في صفوف النصر، هذا الموسم، حيث يلعب دورًا كبيرًا على المستويين الدفاعي والهجومي، بعدما سجل هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة رسمية في جميع المسابقات.