بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي .. النصر يحسم موقف سلطان الغنام من مواجهة الشباب

اللاعب غاب عن معسكر المنتخب السعودي للإصابة

دخل سلطان الغنام، نجم النصر، يوم أمس الإثنين المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة العروبة في آخر جولات دوري روشن السعودي وأبعدته عن معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا ومواجهتي اليابان، التي خسرها الأخضر بهدفين نظيفين، والبحرين التي ستقام مساء اليوم في جدة.

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الظهير الأيمن كان قد اضطر لمغادرة مباراة العروبة عند الدقيقة الـ20 للإصابة، وقد شُخصت بتمزق في أربطة المفصل وحددت مدة غيابه بأسبوعين تقريبًا، وقد خضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي بالفعل خلال الأيام الماضية.

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صحيفة الرياضية أوضحت أن الغنام أجرى جلسة علاجية قصيرة في مقر النصر يوم أمس الإثنين، قبل أن يخوض اختبارات بدنية ولياقية وعدد من التدريبات البسيطة بكرة القدم، ومن المتوقع أن يدخل التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين.

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ورغم ذلك التحسن في حالة اللاعب ووجود فرصة كبيرة ليكون جاهزًا لخوض مواجهة الشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، إلا أن الجهاز الطبي والفني بقيادة ستيفانو بيولي يدرسان بجدية استبعاده من المباراة وتأجيل الدفع به لمواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا النخبة يوم 22 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الغنام يعد أبرز نجوم النصر في الموسم الجاري سواء المحليين أو الأجانب، إذ نجح خلال 11 مباراة في مختلف البطولات في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين، بخلاف مستواه الفني الرائع الذي يقدمه.