"أفضل لاعب بالعالم يصنع للخصم" .. العضو الذهبي السابق للنصر يسخر من سلطان الغنام!

سخرية من الغنام بعد أن أخطأ في لقاء النصر والأخدود

سخر سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر، من سلطان الغنام الظهير الأيمن للعالمي، بعد الخطأ الذي ارتكبه ضد الأخدود أمس الخميس.

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ووقع الغنام في خطأ أمام الأخدود، حيث قام بتمرير الكرة إلى جودوين مهاجم المنافس، ليسددها في مرمى بينتو حارس النصر، مُعلنًا تقدم فريقه بهدف بالدقيقة 6 من زمن المباراة.

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ونشر آل مغني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يسخر فيها من الغنام، بسبب الخطأ الذي وقع فيه، حيث وصفه كأفضل لاعب يصنع للخصم!

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وجاء نص تغريدة العضو الذهبي السابق للنصر كالآتي: "الغنام لا جديد، أفضل لاعب مر على الكرة الأرضية يصنع للخصم".

وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.