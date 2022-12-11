سلسلة بايرن وإنتر لن تنتهي.. الوداد وأكثر الأندية حضوراً في نصف نهائي المونديال

سلسلة إنتر وبايرن ميونخ مستمرة!

انتهت مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، واكتملت الفرق الأربعة التي ستلعب في نصف النهائي من أجل الوصول إلى حلم التتويج بكأس العالم.

ومع تقليص عدد الفرق المتبقية في البطولة إلى 4، يتقلص أيضًا عدد اللاعبين المنضمين من الأندية في قائمة كل منتخب استمر حتى تلك المرحلة.

الآن، يتصدر فريق بايرن مينخ قائمة أكثر الأندية التي تحتوي على لاعبين بالمونديال بستة لاعبين، وذلك على الرغم من خروج المنتخب الألماني من كأس العالم من دور المجموعات.

فيما تواجد فريق أتلتيكو مدريد ونادي إشبيلية في المركز الثاني بخمسة لاعبين، أيضًا على الرغم من خروج المنتخب الإسباني من البطولة في دور الـ 16.

وجاء دينامو زغرب وريال مدريد في المرتبة الثالثة بوجود 4 لاعبين من كل فريق، وهو أمر منطقي للفريق الكرواتي في ظل تواجد منتخب بلادهم بالبطولة وبديهي للملكي الذي يمتلك أفضل الأسماء العالمية بطبيعة الحال.

وجاءت فرق مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس والوداد في المركز الرابع بثلاث لاعبين، فيما تواجدت فرق مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وتشيلسي وإنتر وغيرهم من الأندية الكبيرة في مؤخرة الترتيب بوجود لاعبين فقط.

جدير بالذكر أن المونديال حالي يشهد استمرار تواجد لاعب من إنتر وآخر من بايرن ميونخ في النهائي، حيث ضمن الفريقين تواجد لاعب من كلاهما بنهائي كأس العالم قطر 2022، وهي سلسلة لم تكسر منذ مونديال 1982 إلى الآن، ينفرد بها النادي الإيطالي رفقة العملاق البافاري.