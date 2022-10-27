سلة الاتحاد تعيد كابوس كرة القدم .. "من يمشي كدا كدا لأرنب سباق"

الخسارة بسيناريو درامي تلاحق الاتحاد من كرة القدم إلى كرة السلة

ما أشبه الليلة بالبارحة في نادي الاتحاد السعودي، إذ كرر فريق كرة السلة اليوم الخميس، خيبة الأمل التي عاشها فريق كرة القدم في أواخر يونيو الماضي.

فريق كرة القدم وقتها خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولتين الأخيرتين، رغم أنه هيمن على القمة منذ الدور الأول إلا أنه تراجع بشكل غريب في الجولات الأخيرة، ليهدي اللقب للهلال.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

واليوم، وفي نهائي دورة الألعاب السعودية لكرة السلة أمام أحد، خسر العميد بطريقة درامية أيضًا، تشبه ما حدث لفريق كرة القدم.

فريق السلة هيمن على الشوطين الأول والثاني من النهائي محققًا الفوز بنتيجة 44-28، لكنه تراجع بشكل غريب في الشوطين الثالث والرابع، ليخسر المباراة بنتيجة كلية 79-65.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

هذه الخسارة تسببت في فتح النار على إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي من قبل الإعلاميين الاتحاديين..

على سبيل المثال، الاتحادي عثمان أبو بكر مالي شبه ما يحدث في القلعة الاتحادية بما يحدث لـ"أرنب السباق"، الذي يغتر بسرعته وتفوقه، فيتراجع ويخسر السباق.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز