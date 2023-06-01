بشجاعة وبكلمات قوية، فتح كريستيانو رونالدو، قلبه للملايين من عشاقه في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم.

حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موجهًا رسالة في نفس الوقت إلى نجوم العالم، المرشح قدومهم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".

وقال رونالدو في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة عبر موقع "تويتر": "نعم.. البنية التحتية، بالإضافة إلى الحكام وتقنية الفيديو (فار)، يحتاجون إلى التحسن بعض الشيء في الملاعب السعودية".

وأضاف الأسطورة البرتغالية: "ولكني سعيد.. وأرغب في الاستمرار وسأستمر هنا"؛ نافيًا بذلك كل شائعات رحيله عن النصر، وطلبه العودة إلى أوروبا.

وأكد كريستيانو، على أن توقعاته كانت كبيرة للغاية عند التوقيع مع نادي النصر؛ حيث كان يعتقد أن الفريق، سيتوّج بإحدى البطولات في الموسم المنتهي 2022-2023.

وتابع: "الموسم القادم الفريق سيكون أفضل، لقد تحسنا في آخر 5 أو 6 أشهر، وأنا أثق أننا سنتحقق الألقاب قريبًا".

وعن الرسالة التي يُمكن أن يوجهها إلى النجوم العالميين، الذين ارتبط اسمهم بالانتقال إلى السعودية؛ علق قائلًا: "أنتم مرحب بكم.. الدوري سيتحسن، وهو يملك حاليًا لاعبين أجانب وعرب رائعين".

وتوقع كريستيانو رونالدو، أن يكون دوري روشن السعودي للمحترفين، من أهم 5 مسابقات في العالم، خلال السنوات الخمس القادمة؛ خاصة مع الدعم الحكومي القوي.

جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على رأس الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الصيف الحالي.