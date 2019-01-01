سلافيا براج وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

سلافيا براج 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

في الوقت نفسه فإن برشلونة يعيش حالة جيدة بعد بداية متخبطة إلى حد كبير، فالبرسا عاد مجددًا إلى صدارة الدوري الإسباني بعدما انتصر على إيبار بثلاثة أهداف نظيفة في مقابل خسارة غريمه ريال مدريد من ريال مايوركا، إلى جانب عودة ليونيل ميسي بكامل قوته من جديد إلى الملاعب، ووجود حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل العملاق الكتلاني.



ولن تكون هذه المباراة نُزهة لكتيبة إرنستو فالفيردي، ففريق سلافيا براج يُعد من الفرق القوية صاحبة الطموح رغم فوارق المستوى بينها وبين البرسا، وليس أدل على ذلك من أن الفريق التشيكي تمكن من خطف نقطة التعادل من إنتر رغم الفوارق التاريخية والفنية بينهما من قلب ملعب الجيوزيبي مياتزا، ليُحافظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني أو على أقل تقدير احتلال المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة سلافيا براج أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.