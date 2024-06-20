"عليه إيجاد قناع آخر وإلا لن يلعب!" .. الاتحاد الأوروبي يصدم كيليان مبابي قبل قمة فرنسا وهولندا

يويفا يصدم مبابي قبل مواجهة فرنسا وهولندا...

يستمر كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا في الاستعداد لمواجهة منتخب هولندا، مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.

وكان مبابي، قد تعرض إلى إصابة بكسر في الأنف بعد احتكاك عنيف مع كيفن دانسو لاعب النمسا، خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى من اليورو.

ولجأ النجم الفرنسي، إلى استخدام قناع للأنف والوجه لخوض التدريبات والمباريات في الفترة القادمة، وبالفعل ظهر بقناع بألوان وشعار منتخب فرنسا، في تدريبات منتخب بلاده صباح اليوم الخميس.

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وبحسب قواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن مبابي سيتعين عليه استخدام قناع آخر في المباراة المرتقبة أمام هولندا، إذ تنص القوانين على أن تكون أقنعة الوجه التي يرتديها اللاعبين ذات لون واحد، وبدون أي شعارات سواء للفرق أو للشركات المنتجة لها.

وفي حال عدم توفر القناع الجديد في الوقت المحدد، سيكون مبابي مهددًا بالغياب عن قمة فرنسا وهولندا رغم إعلان ديديه ديشان، المدير الفني للديوك، جاهزيته بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، قد استهل مشواره في البطولة بفوز متعثر على النمسا بهدف من نيران صديقة، ويحتاج إلى الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة، بينما فازت هولندا على بولندا بهدفين مقابل هدف.