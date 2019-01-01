سكولز يُقلل من أهمية فوز ليفربول بكأس العالم للأندية

بطولة لا تعني شيئًا في تقديره..

يرى بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، أن بطولة كأس العالم للأندية لا تعني شيئًا واعتبر أن تتويج ليفربول بهذا اللقب ليس بالإنجاز، فالبطولة في نظره محسومة من قبل أن تبدأ.

ليفربول لم يتوّج باللقب بسهولة، حيث انتصر على مونتيري بصعوبة في اللحظات الأخيرة بنصف النهائي، وفاز على فلامنجو في النهائي في الوقت الإضافي بهدف روبيرتو فيرمينو.

سكولز كان من المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها عام 2008 بعد تتويج مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي وقتها، وأيضًا تمكنت كتيبة السير أليكس فيرجسون من الظفر باللقب حينها.

النجم الاسكتلندي تحدث للصحافة وقال "تريد بالفوز بهذه البطولة بمجرد أن تصل إلى هناك ولكنني لا أعتقد أن الأمر كان صعبًا إلى هذا الحد.".

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كما أضاف "حتى الآن إذا ما أتى أحد وسأل عن البطولات التي حققتها فلا أظن أنك ستذكر أنك توِّجت بكأس العالم للأندية."، في الوقت نفسه فقد قلل سكولز من الإنجاز وسخر منه معتبرًا كأس كرة الريشة التي حققها هي أغلى له من هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن سكولز عند مشاركته في البطولة في عام 2008 عندما كانت في اليابان، عبّر عند غضبه منها وقلل من أهميتها أيضًا مشيرًا إلى أنها تضيع وقت الفريق وتضغطه محليًا في يناير.

كما يجدر الإشارة إلى ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 11 نقطة عن منافسه مانشستر سيتي مؤقتًا لحين خوض مباراة وست هام المؤجلة بسبب كأس العالم.