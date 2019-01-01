سكولز يبدأ مسيرته التدريبية في الدرجة الرابعة

أسطورة مانشستر يونايتد ينال التصريح لتدريب أولدهام أتلتيك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد من تدريب أولدهام أتلتيك، عقب حصوله على التصريح من الرابطة المختصة.

ويلعب الفريق في الدرجة الرابعة، حيث تمنع القوانين وجود شخص يملك دوراً في ناديين بنفس الوقت.

في الوقت ذاته يملك سكولز حصة في نادي سالفورد سيتي رفقة 5 من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد.

ويبحث أولدهام عن مدرب منذ إقالته لفرانكي بان في ديسمبر، حيث يستهدف سكولز من البداية، ولكن العقبة الوحيدة كانت حصة الـ10% في سالفورد.

وتم حل المشكلة قانوناً وبات اللاعب السابق حراً في تدريب الفريق الذي شجعه منذ الصغر.

يذكر أن سكولز -44 عاماً- قد أكد استعداده لترك عمله كمحلل في قنوات بي تي سبورت إذا كان ذلك يعني عودته للعمل الكروي.