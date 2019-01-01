4 مدربين مرشحين لتدريب الاتحاد أبرزهم سكولاري

الاتحاد يبحث عن مدرب يخلف التشيلي لويس سييرا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مازالت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تبحث عن مدير فني أجنبي جديد، يقود مهمة تدريب الفريق، بعد إقالة التشيلي لويس سييرا من تدريب الفريق.

الاتحاد أعلن إقالة سييرا، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من الوحدة، بهدف دون رد، في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك 4 مدربين مرشحين لتدريب الاتحاد، وهم "الكرواتي زلاتكو داليتش، ومواطنه زوران ماميتش، والبرازيلي لويس فيلبي سكولاري، والتشيكي كاريل جاروليم".

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إدارة الاتحاد تسعى للتعاقد مع مدرب أوروبي، بسبب عدم تأقلم المحترفين أبرزهم مروان داكوستا، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، مع المدربين اللاتينيين.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الهلال ملف المدير الفني الجديد، خلال الأسبوعين المقبلين، لحين الاستقرار على مدرب وإتمام الاتفاق معه بشكل رسمي.