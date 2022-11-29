سكالوني يُخاطر باستفزاز جماهير الأرجنتين قبل موقعة بولندا

كشف عن تشجيعه للبرازيل في كأس العالم

رغم العداوة الشديدة بين جمهور البلدين، إلا أن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أعرب عن سعادته بضمان البرازيل للتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم.

الأرجنتين تستعد لمواجهة مصيرية أمام بولندا، غدًا، الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بالمونديال، ليتحدث مدرب التانجو في المؤتمر الصحفي عن الغريم اللدود وحظوظ فريقه.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها شبكة "tycsports" الأرجنتينية:"أنا من أمريكا الجنوبية ويسعدني تأهل البرازيل، ولو لم تكن الأرجنتين موجود فإنني أفضل فوز أحد منتخبات القارة بالبطولة".

وأضاف:"دائمًا سأكون في الصفوف الأولى عندما يتعلق الأمر بتشجيع فرق أمريكا الجنوبية، لدي أصدقاء رائعون في البرازيل وهم يقومون بعمل جيد ويجب تهنئتهم".

وعن مواجهة بولندا:"فريق صعب يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ويجب الحذر أمامهم، إنها مجموعة صعبة ومعقدة للغاية، كل شيء سيكون على المحك، ولكننا جئنا إلى هنا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المكسيك ونتمنى أن تساعدنا هذه الروح على الفوز غدًا".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تأتي بالمركز الثاني بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط بالتساوي مع السعودية صاحبة المركز الثالث، بينما تأتي بولندا بالصدارة بـ4 نقاط والمكسيك بالمركز الرابع بنقطة واحدة.