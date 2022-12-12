سكالوني: نلعب بالعقلية الأرجنتينية ولسنا خاسرين جيدين!

سكالوني يعلق على أحداث مواجهة هولندا ويضرب المثل بمباراة السعودية

علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على أحداث مباراة فريقه مع هولندا، في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، كما تحدث عن تصرف ليونيل ميسي قائد بلاد الفضة مع فاوت فيخورست مهاجم هولندا.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كرواتيا: "لعبنا المباراة بالطريقة التي يجب أن نلعب بها، وكلا الفريقين فعل ذلك، بعض المباريات يمكن أن تحدث فيها مثل هذه الأشياء والمناوشات والأوقات الصعبة لهذا السبب يوجد حكم لضمان العدالة".

وأضاف: "نحن بحاجة لوضع حد لفكرة أن هذه هي الأرجنتين، خسرنا أمام المملكة العربية السعودية ولم نفعل أي شيء نحن نعرف كيف نخسر و كيف نفوز، وفزنا بكأس كوبا أمريكا في البرازيل وشهدنا أكثر السلوكيات الرياضية جمالًا مع ميسي، وجلس لياندرو باريديس ونيمار معًا في النفق".

وواصل: "لست مقتنعًا بفكرة السلوك غير الرياضي نلعب بفخر، بالطريقة التي يجب أن نلعب بها ومن ثم الحكم هو المسؤول عن القرارات نحن نحترم جميع المنتخبات، هولندا وكرواتيا وجميع الخصوم هذه هي إحدى السمات الرئيسية لشخصيتنا".

وأكمل: "نحتاج إلى إنهاء فكرة عدم كوننا فائزين أو خاسرين جيدين، هذا بعيدًا جدًا عما نحن عليه كفريق، والطريقة التي نمثل بها هذه الأمة".

وقال سكالوني: "تصرفات ميسي؟، أعرفه جيدًا لقد كان دائمًا هكذا، وكان دائمًا فائزًا إنه متحمس جدًا ومستعد لمواصلة لعب كرة القدم".

وردًا على سؤال حول شعوره بتدريب ميسي في نهائيات كأس العالم 2026، أجاب سكالوني: "سنرى ما إذا كان سيواصل اللعب أم لا، وسنستمر في الاستمتاع به، هذا كل ما يمكننا القيام به لنا ولعالم كرة القدم، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون كل شيء في صالحنا، ولدينا بلدنا تدعمنا".

يذكر أن الأرجنتين تستعد لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء القادم.