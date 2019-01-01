سكالوني: ميسي وحده لا يكفي لفوز الأرجنتين بالألقاب

تعرف على تصريحات سكالوني حول ميسي

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنّ التانجو لا يحتاج فقط إلى خدمات هدافه التاريخي ليونيل ميسي ولكن إلى فريق قوي يستطيع المنافسة في كل البطولات.

سكالوني تولى تدريب الأرجنتين عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم في روسيا أمام فرنسا.

وقال سكالوني في حوار مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "لم أشعر أبدًا بوجود مبالغة في الانتقادات، فقط الأمور المعتادة والطبيعية ولا أشعر بأي أزمة في التعامل مع المنتخب. هدفنا المنافسة في كل البطولات وعدم الخوف من أي منافس".

وتابع: "عندما بدأت التدريب كنت أود قيادة منتخب تحت 20 عامًا في الأرجنتين وكنت سعيدًا للغاية حينما حققت ذلك، لأن هذه الفترة العمرية مميزة للغاية ومليئة بالمواهب الطامحة لتحقيق الألقاب".

وتحدث مدرب التانجو عن بدايته في قيادة المنتخب عقب كأس العالم بقوله: "بعد المونديال تحدث معي الاتحاد وطلب مني ومن بابلو أيمار ومارتن توكالي أن نقود التانجو في مباراتين بصورة مؤقتة ولم أتخيل أنني سأستمر لهذه الفترة. البعض تأتيه الفرصة ويستغلها والبعض الآخر يفسدها وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي مع منتخب بلادي".

سكالوني أكد أنّ المنتخب يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ورغم البداية السيئة في كوبا أمريكا لكن نجح في الوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق المركز الثالث وهو ما يمكن البناء عليه في المستقبل.

وأردف: "أتفهم أننا نمتلك لاعبين كبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو ولكن الأهم هو امتلاك الفريق، فكرة القدم لا تعترف فقط بالأسماء الفردية ولن نستطيع تحقيق شيء لمجرد وجود ليو معنا. أعرف أنّه قيمة كبيرة ولكن التركيز فقط على الفرديات لن يفيد المنتخب. علينا بناء الفريق الذي يستفيد من كل لاعب ومن النجوم المتاحة به لأن الأهم دائمًا هو الفريق".

وواصل متحدثًا عن ميسي: "لا أعتقد أنّ هناك شخص في هذا البلد لا يرغب في فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا أو كأس العالم. فقط فكر في ليو، إنّه يحمل المنتخب منذ سنوات ولديه مسؤوليات أكثر من أي لاعب آخر. لا أعرف إن كانت كوبا أمريكا المقبلة الأخيرة له مع المنتخب أم لا ولكنّه أسطورة بالفعل وقدّم الكثير لنا ولا يحتاج للتتويج بلقب لإثبات نفسه".

واختتم: "لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين فاجئوني كثيرًا مثل لوتارو مارتينيز وإيزيكيل بلاسيوس وغيرهم. أعتقد أن لدينا مجموعة من العناصر الجيدة التي يمكن أن تكون نواة لمنتخب الأرجنتين لسنوات قادمة".

جدير بالذكر أنّ ميسي وصل إلى 4 نهائيات مع الأرجنتين منها نهائي كأس العالم ولم يحقق أي لقب.