سكالوني: لاوتارو يشبه سواريز وأتمنى أن يلعب أكثر مع ميسي

تعرف على تصريحات مدرب الأرجنتين حول لاوتارو وميسي

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن أسرار تدريب ليونيل ميسي، هداف التانجو التاريخي، وكذلك إمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز عن إنتر والانضمام إلى برشلونة.

سكالوني تولى تدريب الأرجنتين عقب خروج المنتخب المبكر من ثمن نهائي كأس العالم أمام منتخب فرنسا.

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وقدّم التانجو مع سكالوني مستويات متذبذبة في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة والتي حقق فيها المركز الثالث.

وقال سكالوني في حوار مع الوكالة الإسبانية: "كان مخطط لنا اللعب أمام الإكوادور وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ولكن الآن تم تغيير الموعد ولا نعرف متى سنلعب أو نستعد لهذه المباريات".

وتابع: "تواصلت بالطبع مع اللاعبين عبر الفيديو ولكن في الوقت الراهن الأفضل أن يستمتع كل لاعب بالراحة والتفكير في أمور مختلفة غير كرة القدم".

وحول علاقته مع ميسي، أجاب: "لقد لعبت بجواره في 2006 ومنذ حينها ونعرف بعضنا البعض بصورة جيدة، إنّه لفخر لي تدريبه. هو أفضل لاعب في التاريخ وعندما يعتزل سوف نندم جميعًا".

وواصل: "بالنسبة لي كمدرب للأرجنتين يسعدني أن أرى لاوتارو وميسي يلعبان سويًا بصورة أكبر لأن ذلك يزيد من التفاهم بينهما، إنّه يشبه لويس سواريز كثيرًا ومن الطبيعي تهافت الأندية لضمه".

واختتم: "أعتقد أنّ إنتر لن يجعل الأمر سهلًا لأنّه نادٍ كبير. لا أجد صعوبة في أن يلعب سواريز وميسي وجريزمان ولاوتارو سويًا ولكن الأمر سيتطلب تضحية من بعض اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ إنتر حدد سعر بيع لاوتارو بمبلغ 110 مليون يورو لكن برشلونة يحاول إدراج أحد اللاعبين في الصفقة وتقليل المبلغ.