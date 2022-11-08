سقوط يرعب أمة .. إصابة ماني وتهديد مشاركته في كأس العالم!

هل يغيب ماني عن كأس العالم؟

تعرض ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، لإصابة في لقاء فيردير بريمن في الجولة 14 من الدوري الألماني.

ماني بدأ المباراة أساسيًا ولم تمر سوى 20 دقيقة حتى سقط على الأرض دون تدخل من أحد ويطلب التغيير.

الشوط الأول انتهى بتقدم البافاري برباعية مقابل لهدف ليستمر في طريقه نحو الحفاظ على صدارة الدوري الألماني قبل انطلاق كأس العالم.

ما هي إصابة ساديو ماني؟

لم يتم حتى الآن معرفة نوعية إصابة ساديو ماني في لقاء بايرن ميونخ، لكن يبدو أنّه يعاني من إصابة على مستوى القدم.

ولم يتسبب أحد في الإصابة بصورة مباشرة، إذ لم يسقط اللاعب بعد تدخل من أحد، ومن المرجح أن يكون السبب وراء سقوطه هو تحميل جسده على قدمه اليمنى.

وقد لا تبدو الإصابة خطيرة، لكن مع اقتراب كأس العالم لا يتحمل أي لاعب أي تهديد بالغياب عن المونديال العالمي.

وسوف يتم تقييم حالة اللاعب خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يصدر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا صباح الغد لتحديد موقف السنغالي من التواجد في كأس العالم.

متى تبدأ مباريات السنغال في كأس العالم؟

يبدأ منتخب السنغال رحلته في كأس العالم 2022 في قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر المقبل حينما يلعب ضد هولندا ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم قطر والإكوادور أيضًا.

ولا يرغب ماني في أن يفوت فرصة المشاركة في ثاني كأس عالم له بعد مونديال روسيا 2018.

ويمتلك نجم بايرن ميونخ هدفًا وحيدًا في النسخة الماضية سجله ضد اليابان، لكن أسود التيرانجا لم تستمر لبعد دور المجموعات.

وكان خروج السنغال وقتها بسبب اللعب النظيف وحصوله على عدد من البطاقات الصفراء أكثر من اليابان.