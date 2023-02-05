سقوط وإصابات .. على برشلونة والأهلي الاحتفال بمنافسة ريال مدريد!

ريال مدريد في مأزق قبل مواجهة الأهلي!

مع استعداد ريال مدريد لشهر فبراير يبدو أسودًا على أصحاب الرداء الأبيض، مع إزدحام في جدول المباريات الذي ليس مزدحمًا فقط بل يمتلئ بالمواجهة ذات طابع تنافسي بشكل عصيب، بجانب إصابات تهد في العمود الفقري لأفكار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بطل إسبانيا وأوروبا سيلعب خلال هذا الشهر ثمان مباريات خاض منهما بالفعل مواجهتين فاز في الأولى أمام فالنسيا وسقط خلال الثانية أمام ريال مايوركا، لكن الخمس مواجهات التالية أشبه بماريات الكؤوس، أول المباريات ستكون أمام الأهلي بعد يومين من الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد ذلك سيكون أمامهم لقاء آخر في مونديال الأندية، قبل أن يعود الفريق لمواجهات الدوري الإسباني الذي لن يقبل السقوط فيها إذا أراد البقاء في المنافسة مع برشلونة، ويتخلل مواجهتي إلتشي وأتلتيكو مدريد في الدوري مواجهة عصيبة أمام ليفربول في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

مستشفى ريال مدريد والأهلي يملك فرصة لإنجاز تاريخي

ريال مدريد لا يملك فرصة لاتقاط أنفاسه بعد غرقه في جزيرة مايوركا، حيث يطير متجهًا إلى الجهة الآخري في مدينة طنجة من أجل مجابهة الأهلي في بطولة قد تكون الفرصة الأخيرة للملكي من أجل رفع لقب في موسم يبدو متجهًا نحو اللاشيء.

لكن مع مستشفى ريال مدريد التى تعج باللاعبين تبدو الفرصة مواتية للأبطال إفريقيا لتحقيق إنجاز تاريخي في عبور المربع الذهبي بكأس العالم الأندية لأول مرة في تاريخه، والفوز على فريق أوروبي للمرة الأولى في المونديال.

كتيبة مارسيال كولر بالفعل لم تعرف طعم الهزيمة منذ توليه القيادة الفنية خاض خلالهم 22 مباراة فاز في 18 وتعادل 4 مرات، بينما في مونديال الأندية فاز في مرتين الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، والثانية على سياتل ساوندرز بهدف دون رد.

النادي الإسباني يغيب عنها كلًا من فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو في الخط الخلفي وإيدين هازارد كريم بنزيما على مستوى الهجوم وأخيرًا تعرض تيبو كورتوا حارس المرمى الأساسي لإصابة قد تبعده عن مواجهة الأهلي.

هل فرط ريال مدريد في الموسم بعناد بيريز وأنشيلوتي؟

خلال فترة الانتقالات الصيفية انشغل ريال مدريد في صفقة واحدة وهي التعاقد مع كيليان مبابي الذي قرر البقاء في باريس سان جيرمان، وأبرم تعاقد مع أوريليان تشواميني متوسط ميدان موناكو ممهدًا الطريق لرحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، وانضم أنطونيو روديجر في صفقة انتقال حر، بينما في الشتاء لم يدعم النادي صفوفه على الرغم من ظهور ضعف عمق التشكيل، وانهيار اللاعبين على المستوى البدني عقب العودة من كأس العالم 2022 بقطر، مع وجود لاعبين كبار في العمر مثل توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما.