سقوط مُدوى .. ريال مدريد مهزوم الشخصية يسقط أمام مايوركا

ريال مدريد يرفع الراية البيضاء!

تعرض ريال مدريد للخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإسباني بالسقوط أمام مضيفه ريال مايوركا في الجولة ال20 من الليجا، بهدف ذاتي سجله ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة ال13.

قبل ساعات من استقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية كبطل لقارة أوروبا، ظهر ريال مدريد بصورة ضعيفة ذهنيًا أمام ريال مايوركا على استاد إيبيروستار.

ريال مدريد تلقى الضربة الأولى قبل دقائق من انطلاق المباراة بإصابة تيبو كورتوا حارس المرمى الأساسي للفريق، ليحل بدًلا منه أندري لونين، ليفقد الفريق عنصر أساسي جديد من قوامه الأساسي في خضام الشهور الحاسمة في البطولات ما بين مهمة الحفاظ على لقب الليجا وصدام مع الأهلي المصري في نصف نهائي مونديال الأندية ومواجهة ليفربول في المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس الملك ضد الغريم برشلونة.

الضربة الثانية جاءت بخروج اللاعبين عن اللياقة الذهنية في مواجهة مايوركا، حيث ظهرت كتيبة كارلو أنشيلوتي مستسلمة لاستفزازات لاعبي أصحاب الأرض، والجمهور الذي شتت تركيز الضيوف الذين ظهروا باستسلام تام أمام الضغط الموضوع عليهم، وظهر ذلك في إهدار ماركو أسينسيو لركلة جزاء في الدقيقة 60، وبالمناسبة هي أول ركلة جزاء يهدرها الدولي الإسباني في مسيرته.

يذكر أن هذه النتيجة أبقت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، مع وجود فرصة للبرسا لزيادة الفارق مساء اليوم عندما يواجه إشبيلية.