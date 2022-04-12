"سقط من أجل الوطن" .. دعوات لرفع "الظلم" عن الهلال
عمل ثقيل في انتظار ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ومجلسه عقب انتهاء مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ما بين فئة تطالب برحيله وفئة أخرى تدعمه، لكنها تطالب باستثناء ناديها من عقوبة قانونية!
"منتخب الهلال" هكذا أطلق الجمهور على المنتخب السعودي الذي شارك في مونديال قطر، بداعي أن القائمة ضمت 13 لاعبًا من الزعيم، لكن خرج الأزرق خاسرًا من هذه المعركة، إذ تعرض خمسة من لاعبيه لإصابات قوية، ومنهم من يغيب لعدة أشهر عن الملاعب.
أمام هذه الإصابات، أطلق جمهور الزعيم وسم "رفع الظلم عن الهلال"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبين اتحاد القدم برفع عقوبة الحرمان من التعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل عن الفريق.
ودعم الجمهور مطالبه بكون الهلال ممثل الوطن في دوري الأبطال وحاصد اللقب مرتين في آخر نسختين، بجانب سقوط عدد من لاعبيه ضحايا للإصابات خلال الحدث العالمي والحاجة للتعاقد مع صفقات بديلة.
وزير الرياضية— ابو سلطان الحارثي (@hfcbig1) December 3, 2022
رئيس الاتحاد السعودي
الهلال اوقف فترتين من التسجيل وبعدها حلت اللجان .
شارك الهلال بلاعبية مع المنتخب واصيبو اثناء المشاركة الوطنية .
نتمني الاكتفاء بفترة واحدة من الايقاف والسماح له بالتسجيل .@AbdulazizTF @Yalmisehal #رفع_الظلم_عن_الهلال pic.twitter.com/wXkfFarUS1
#رفع_الظلم_عن_الهلال— إكه⚡️أبوشيهانة (@ChaibAlhilal) December 3, 2022
نادي يفتح الآفاق ويحقق لك الإنجازات تلي الإنجازات
ويعكس مدى حب الشعب السعودي لكرة القدم ويقارع فطاحله أوروبا بكأس العالم
يرتكز عليه المنتخب السعودي
لما يتممز بعمله الاحترافي
هل الطبيعي ان أكبل يديه وأوُقفه‼️
معاقبة الهلال هي عقوبة لتطور الكره السعوديه pic.twitter.com/LXX5Ip9T6V
#رفع_الظلم_عن_الهلال— ساميو+65🏆 (@klna_llhilal) December 3, 2022
الهلال واجهة مشرفة للكرة السعودية خارجيًا وهو المصّدر لأبرز لعيبة المنتخب وقد تعرض ٦ او ٧ لعيبة من الهلال للاصابات خلال المشاركة الوطنية في كاس العالم ويحتاج النادي صفقات في الفترة الشتوية لتعويض النقص نتمنى أن يعاد النظر في عقوبة الهلال التي لايستحقها. pic.twitter.com/JzmF4r3J8n
#رفع_الظلم_عن_الهلال— بالصميم👌 (@alharer999) December 3, 2022
اتقوا الله بنفسكم ثم اتقوا الله بواجهة الكرة السعودية والعرب وآسيا النادي الاول في اسيا والشرق الاوسط نادي الهلال @Alhilal_FC
الهلال هو الابن البار للكره السعوديه ✋🏻 pic.twitter.com/cprlG59CC0
#رفع_الظلم_عن_الهلال— نواف الرويلي (@NAWAF_749) December 3, 2022
لاعبين الهلال تساقطوا من اجل الوطن
فامن حق الهلال اعفاء من منع التسجيل
حتى لا يظلم لمن هو دائما رافع رايه الوطن🇸🇦💙@AbdulazizTF pic.twitter.com/834WjhAA5t
يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي كان قد أيد قرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الخاص بحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، بدايةً من الميركاتو الصيفي الماضي، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو وتوقيعه لناديين في آن واحد.