"سقطة خالد العيسى ورسائل خطيرة من اليوسف ومؤمنة" .. إعلامي يحذر من فوضى انتخابات الأهلي!

ماذا يحدث في انتخابات الأهلي؟

أعرب الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، عن استيائه الكبير من المشهد في انتخابات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وما يشهده النادي في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الأهلي "يتيم" ولا يحظى بضمانة أندية مثل النصر والهلال، اللذين يقف وراءهما أسماء كبيرة تدير وتدعم المشهد.

ووفق روزنامة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، فإنه سيتم غلق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين لأندية صندوق الاستثمارات العامة (الأهلي - الاتحاد - النصر - الهلال)، على أن يقام الاقتراع وتعقد الجمعية العمومية، مساء الخميس الموافق 20 يونيو الجاري.

وأوضح الشمراني، عبر فضائية MBC: "تاريخيًا لم نكن نشاهد هذه التصريحات العبثية، وهذه الأخطاء في الأهلي، عندما يصرّح زياد اليوسف بأنه تقدم بملف الترشح، وسيستهل بمناقشة أمور الفساد، أو يدلي عبد الإله مؤمنة بتصريح، في حوار مع محمد البكيري، ويقول إن هناك من سعى ودفع من أجل تهبيط الأهلي".

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وأضاف "كان على زياد اليوسف أن يعلن عزمه على مناقشة الملف المالي، ويؤكد توصله إلى بعض الأمور، كما كان ينبغي على مؤمنة إذا كان يملك دليلًا بأن يقدمه إلى الجمعية العمومية وأعضاء الشرف".

وتحدث الشمراني عن رئيس الأهلي، خالد العيسى، قائلًا "ماذا قدم العيسى في هذا العام حتى يرشح نفسه مجددًا؟ لكن ارتكب خطأ، بالأمس وهو يكرم الجمهور، فوجئنا بشعارات الأهلي وعليها صور خالد العيسى، وهو أمر لم يفعله الأمير عبد الله الفيصل، وأقول إن العيسى لم يقدم دورًا فيما قدمه الأهلي هذا الموسم، فإذا رأينا أعضاء الإدارة، وهم 5 أعضاء من الصندوق واثنان من الأندية، فعلينا أن نثمن هذا الدور الكبير من صندوق الاستثمار، والدور الكبير لمدرج الأهلي، الذي له نسبة كبيرة من النتائج التي تحققت وعودة هيبة النادي".

وأنهى الأهلي موسم 2023-2024، في المركز الثالث من جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، من 34 مباراة، ليتأهل رسميًا إلى دوري النخبة الآسيوية، برفقة الهلال والنصر، في الموسم المقبل.