سقطة جديدة بعد أزمة رونالدو .. معلق يشعل الجدل بـ"جملة مريبة" عن القاصر لامين يامال

الحديث عن لامين يامال لا يتوقف أبدًا..

يبدو أن السحر الكروي الذي قدّمه جوهرة العملاق الكاتالوني برشلونة، في القمة الأوروبية التي جمعت بين منتخب بلاده إسبانيا ونظيره الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، قد أصاب الكثيرين بـ"الجنون".

المعلق الجزائري حفيظ دراجي كان قد أبدى إعجابه الكبير بـ"هدف يامال" في الشباك الفرنسية؛ وذلك بترديد أغنية قديمة للمطرب السوري الراحل فريد الأطرش، تصف اللاعب.

لكن.. الأمر لم يتوقف عند دراجي فقط؛ حيث أثار ستيف ويلسون، المعلق بشبكة "BBC" البريطانية، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي العالمي؛ بسبب جوهرة إسبانيا وبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويلسون ردد خلال تعليقه على قمة إسبانيا وفرنسا؛ جملة: "الفتى اللطيف الجميل رقم 16"؛ في إشارة إلى عمر لامين يامال، الذي أبهر العالم بمستواه أمام المنتخب الفرنسي.

قطاع كبير من الجماهير وصفوا جملة ويلسون عن يامال بـ"المريبة"، معتبرين بأنها تحمل تلميحات "غير أخلاقية" ضد لاعب قاصر، لم يبلغ السابعة عشر من عمره بعد.

وهذه ليست السقطة الأولى التي تقع فيها شبكة "BBC"، خلال تغطيتها لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ حيث وجهت إليها اتهامات بـ"السخرية" من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي؛ بعد إضاعته ركلة جزاء ضد سلوفينيا، في دور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ بعد الانتصار على فرنسا (2-1)، في انتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع بين إنجلترا وهولندا، مساء اليوم الأربعاء.