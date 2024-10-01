"اجلس أيها الأحمق" .. حارس بايرن ميونخ مُهدد بالعقاب على تصرفه الطائش أمام ليفركوزن

المسؤول الألماني يرد على الإهانة

انتهت معركة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني، على وقع التعادل (1-1)، لكن لا تزال أصدائها تتردد في جميع الأنحاء.

وأغلق العملاق البافاري هذه الصفحة، ليستعد لمواجهة مضيفه أستون فيلا في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يستضيف باير ليفركوزن نظيره الإيطالي ميلان.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنه في الساعات القليلة الماضية، انتشرت مقاطع مأخوذة من مدرجات أليانز أرينا، والتي يمكن من خلالها رؤية حارس مرمى بايرن ميونخ البديل، المخضرم سفين أولريتش، وهو يقول لسيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن: "اجلس أيها الأحمق!"

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وعندما سئل رولفز نفسه عن هذه الإهانة، أجاب في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية برسالة قصيرة: "الجميع مسؤول عما يقول، لم أسمع ذلك ولم أكن على علم به".

وتنتظر كافة الأطراف خلال الساعات الماضية، معرفة ما إذا كان الاتحاد الألماني لكرة القدم سيتخذ إجراءً عقابيًا ضد أولرايش، أم سيتجاوز الأمر ونرى الحارس صاحب الـ32 عامًا على دكة بدلاء البايرن خلال الأسبوع المقبل، عندما يزور فريقه نظيره آينتراخت فرانكفورت، الأحد المقبل.

يذكر أن مباراة باير ليفركوزن شهدت التعثر الأول لبايرن ميونخ، الذي لا يزال بلا هزيمة هذا الموسم (6 انتصارات وتعادل واحد ضد ليفركوزن).