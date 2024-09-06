"الكلام خرج عن سياقه" .. سفير البرازيل يفسر تصريحات فينيسيوس عن سحب المونديال من إسبانيا

المسؤول الدبلوماسي يجمل الصورة لإنقاذ فيني

دافع أورلاندو ليتي، سفير البرازيل لدى إسبانيا، عن مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد تصريحاته الهجومية ضد إسبانيا.

وتسبب النجم البرازيلي في ضجة كبيرة، بعد تصريحاته التي طالب فيها بسحب تنظيم مونديال 2030 من إسبانيا في حال لم يشهد البلد الأوروبي تحسنًا في مكافحة العنصرية.

وكان فينيسيوس -المرشح لجائزة الكرة الذهبية- قد قال في مقابلة مع قناة "سي إن إن" إنه "يجب سحب تنظيم كأس العالم من إسبانيا إذا لم يتحسن الوضع مع العنصرية فيها قبل عام 2030".

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وأكد سفير البرازيل في تصريحات لإذاعة "لا كادينا سير"، أن كلام لاعب ريال مدريد قد تم إخراجه من سياقه، قائلًا: "أعتقد أنه من الخطير للغاية التعليق على عبارة تم إخراجها من سياقها".

وأضاف: "لم يقل فينيسيوس إن كأس العالم يجب أن تقام في مكان آخر. لقد انتقد العنصرية وذكر أن إسبانيا بلد ممتع للغاية للعيش فيه".

وأضاف: "أعتقد أن العنصرية موجودة في جميع أنحاء العالم، وما يميز دولة عن أخرى هو طريقة مكافحتها وقد فعلت إسبانيا الكثير لتغييرها".

ودافع ليتي عن ترشيح إسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030، قائلًا: "لو كنت أستطيع، كنت سأبقى هنا حتى عام 2030 لكن ذلك لن يكون ممكنًا".

وختم: "هناك عنصرية في جميع أنحاء العالم ويُنظر إلى إسبانيا على ما هي عليه: بلد مثالي للعيش فيه ونفس الشيء مع مدريد، كما يقول فينيسيوس. ولهذا السبب لا أعتقد أنه يتعين علي تصحيح كلماته، لأنها كانت مجرد فرضية".