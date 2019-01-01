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الانتقالات

سفيان بوفال يدخل ضمن اهتمامات النصر السعودي

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Celta Vigo/Twitter
قد يحل بديلاً للاعب الدولي النيجيري أحمد موسى
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر عن دخول لاعب دولي مغربي جديد ضمن اهتمامات مسؤولي النادي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي وضعت اللاعب سفيان بوفال لاعب سيلتا فيغو والمعار إلى ساوثهامبتون الإنجليزي ضمن خياراتها في الميركاتو الصيفي.

وأضافت التقارير أن بوفال قد يحل بديلاً للاعب الدولي النيجيري أحمد موسى الذي لم يُقدم ما يشفع له للبقاء مع الفريق الموسم المُقبل.

التقارير أكدت أن الصفقة لم تتم إلا بقيمة مالية مرتفعة، نظرًا لأن ساوثهامبتون حصل على اللاعب مقابل 25 مليون يورو ، في أغلى صفقة في تاريخ النادي، ومن المرجح أن يعود إليه هذا الصيف.

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وقد يكون التعاقد مع بوفال فأل خير لجماهير وإدارة النصر خاصة في ظل تألق الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمد الله واللذان يٌقدمان أداءً فنيًا أكثر من رائع رفقة العالمي.

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