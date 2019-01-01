سفيان بوفال يدخل ضمن اهتمامات النصر السعودي

قد يحل بديلاً للاعب الدولي النيجيري أحمد موسى

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر عن دخول لاعب دولي مغربي جديد ضمن اهتمامات مسؤولي النادي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي وضعت اللاعب سفيان بوفال لاعب سيلتا فيغو والمعار إلى ساوثهامبتون الإنجليزي ضمن خياراتها في الميركاتو الصيفي.

وأضافت التقارير أن بوفال قد يحل بديلاً للاعب الدولي النيجيري أحمد موسى الذي لم يُقدم ما يشفع له للبقاء مع الفريق الموسم المُقبل.

أبرز الأشياء التي تغيرت في النصر منذ الحصول على آخر دوري🧐 by @GoalSAhttps://t.co/mQnGQ47jmn — Moments MENA (@momentsmena) May 13, 2019

التقارير أكدت أن الصفقة لم تتم إلا بقيمة مالية مرتفعة، نظرًا لأن ساوثهامبتون حصل على اللاعب مقابل 25 مليون يورو ، في أغلى صفقة في تاريخ النادي، ومن المرجح أن يعود إليه هذا الصيف.

وقد يكون التعاقد مع بوفال فأل خير لجماهير وإدارة النصر خاصة في ظل تألق الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمد الله واللذان يٌقدمان أداءً فنيًا أكثر من رائع رفقة العالمي.