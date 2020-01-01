سفاح ليفربول رفض الانضمام إلى برشلونة

فضل الدوري الفرنسي..

اعترف إسماعيلا سار، لاعب واتفورد ، أنه رفض الانضمام إلى برشلونة في صيف 2017 وفضّل التوجه إلى رين الفرنسي حتى يحظى بفرصة مشاركة مستمرة وأساسية بمستوى عالٍ في كرة القدم.

سار كان هو حديث الإعلام الرياضي في الآونة الأخيرة بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام ليفربول وإحرازه لهدفين في شباك الريدز أوقف بها سلسلة اللا هزيمة لكتيبة يورجن كلوب وحرمهم من الدوري الذهبي.

الدولي السنغالي في تصريحات للصحافة قال "صحيح أنني اخترت رين على برشلونة، اتخذت هذا القرار لأنني لا أريد الذهاب إلى برشلونة وأكون حبيسًا لدكة البدلاء أو ألعب في المستوى الأقل.".

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كما أضاف "أردت أن ألعب، هذا فقط مرادي ولهذا اخترت رين. سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عن المكان، لم أكن على دراية بالأشخاص، لا يهمني أن يكون النادي في فرنسا، الأهم أن ألعب.".

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وواصل سار اعترافاته وأكد أنه من محبي مانشستر يونايتد ، في الوقت الذي أثنى فيه على وضعه الحالي في واتفورد واعتبر أن كل لحظة له هناك هي لحظة عظيمة يتعلم فيها الكثير.

"لقد كان من المهم للغاية بالنسبة لي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكذلك الأمر بالنسبة للانضمام إلى واتفورد. لقد كانت صفقة انتقالي إليهم مثل رين، في اللحظات الأخيرة."

"كنت أرغب في اللعب بالبريميرليج دومًا فأنا كنت أشاهده دومًا أكثر من أي دوري آخر، الجميع في السنغال يشاهدونه."

وأتم قائلًا "اعتدت على محبة مانشستر يونايتد. أنا في واتفورد منذ 6 أشهر، لا يمكنني القول أي لحظة هي الأعظم، فكل لحظاتي هنا عظيمة حقًا.".

يذكر أن صاحب الـ22 عامًا قد انضم إلى واتفورد هذا الصيف قادمًا من رين في صفقة وصلت قيمتها إلى 52 مليون يورو وقد سجل 6 أهداف حتى الآن بمختلف البطولات.