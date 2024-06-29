سعيًا لمنحه المزيد من الراحة.. تغيير قناع مبابي في يورو 2024 مرة أخرى!

مبابي يغير القناع قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة...

قرر كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، تغيير القناع الذي يرتديه في مباريات يورو 2024 مع منتخب بلاده، قبل مباراة بلجيكا المرتقبة في دور الـ 16 من البطولة.

واضطر مبابي، إلى ارتداء قناع للأنف والوجه، بعد تعرضه إلى كسر في الأنف في المباراة الأولى بدور المجموعات النمسا، قبل أن يغيب عن مباراة هولندا، ويعود من جديد في لقاء بولندا.

وضرب المنتخب الفرنسي، موعدًا أمام بلجيكا في دور الـ 16 من البطولة، ومن المقرر انطلاق المباراة مساء يوم الإثنين على ملعب مركور شبيل أرينا، بعد احتل الديوك الفرنسية المركز الثاني في المجموعة.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن مبابي، سيشارك في مباراة بلجيكا بقناع جديد للوجه، بعدما اشتكى من عدم الرؤية بشكل جيد من القناع القديم.

جدير بالذكر أن مبابي، ساهم في كافة أهداف فرنسا، بالبطولة حتى الآن، إذ تسببت عرضيته في مباراة النمسا بهدف عكسي، ثم سجل الهدف الوحيد في مباراة بولندا، بينما انتهت مباراة هولندا بالتعادل السلبي.