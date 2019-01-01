سعيد المولد يعتذر لجماهير الأهلي ويرفض فكرة تغيير المدربين

أعترف بهبوط مستواي الفني وهذا تقصير مني أطلب من الجماهير السماح

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه سعيد المولد الظهير الأيمن بنادي الأهلي السعودي رسالة اعتذار خاصة إلى جماهير الفريق بسبب هبوط مستواه الفني خلال الموسم الحالي، وعدم ظهوره بالشكل المنتظر والمتوقع.

المولد قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب"، أعتذر لجماهير الأهلي فلم أُقدم مستواي الذين اعتادوا عليه مني مع الفريق.

وأضاف اللاعب : أعترف بهبوط مستواي الفني وهذا تقصير مني أطلب من الجماهير السماح على الفترة التي مرت، مؤكداً أن الأمر يكون طبيعيًا أحياناً.

صنع فريقا لا يقهر🌟

معدنه الذهب الخالص😍

الأجمل أنه من تلاميذ مورينيو النجباء🏆

رحبوا معنا بأفضل مدرب في الجولة الثامنة والعشرين بيدرو إيمانويل 👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/8ZEWQhwiwd — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

وحول فكرة تغيير المدربين بالفريق قال، بالتأكيد هذا الأمر مزعج جداً للاعبين ككل ولاختلاف المدراس التدريبية.

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المولد تحدث عن رأيه في تواجد 8 محترفين بكل فريق في الدوري السعودي، وأكد أن اللاعب السعودي يستحق الحصول فرص أفضل نظرًا لامتلاكه إمكانيات رائعة مثل اللاعب الأجنبي، بدون ذكر أمثلة على ذلك.

حول دخوله عالم الموضة، أكد المولد أن الأغلب كان يسخر من هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان طموحًا له منذ كان صغيرًا، ولا يعني سخرية الناس منه أي شيء طالما مقتنع بهذا الأمر.