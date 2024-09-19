فيديو | لقطة غير أخلاقية تجاه المصور وضرب المنافس .. سعيد المولد يفقد صوابه أمام الخلود

نجم الوحدة أفلت من الطرد بغرابة شديدة..

يبدو أن سعيد المولد؛ لاعب الوحدة السعودي، قد فقد رشده خلال مواجهة الخلود، أمس الخميس، بدرجة كبيرة، إذ صدرت أكثر من لقطة غريبة منه.

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فرسان مكة تلقوا الهزيمة بالأمس أمام الخلود بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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وأثناء المباراة، قام بالمولد بلقطة غير أخلاقية تجاه أحد المصورين على أطراف الملعب، إذ قام بمسح الكرة بـ"سترته"، ورغم محاولات المصور منعه إلا أنه لم يلتفت له وواصل تصرفه الغريب.

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وكذلك في الدقيقة 2+90، انفجر المولد في وجه الحكم فريح الجلعود، بعدما أشهر الكارت الأصفر في وجهه لاعتدائه على لاعب الخلود، بل أنه قام بطرح لاعب آخر أرضًا أمام أعين حكم الساحة غضبًا من العقاب، لكن الأخير اكتفى بالإنذار!

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الوحدة عند النقطة الرابعة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، فيما يحتل الخلود المركز الـ12 بأربع نقاط أيضًا، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.