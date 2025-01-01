فيديو | مقصودة أم زلة لسان؟ سعيد العويران يصف الأخضر بـ"منتخب الهلال" ويغني: حال الهوى!

نجم الأخضر السابق يعلق على الخروج من كأس الخليج

خرج سعيد العويران نجم المنتخب السعودي السابق، بتصريح غريب بشأن خروج الأخضر من بطولة خليجي 26، المقامة حاليًا بالكويت.

وودع الأخضر بطولة خليجي 26، بعد الخسارة على يد عمان بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، بنصف نهائي البطولة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه العويران عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يقول فيها: "والله لا نريد أن يتعرض الهلال للهزيمة" قبل أن يتدارك الأمر ويقول "المنتخب".

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وتابع نجم الأخضر السابق حديثه بالغناء: "ادي حال الهوى"، تعليقًا منه على هزيمة المنتخب السعودي على يد عمان في نصف نهائي خليجي 26.

وتأهل منتخب عمان لنهائي البطولة، ليواجه نظيره منتخب البحرين مساء يوم السبت المقبل، لتحديد بطل النسخة 26 من كأس الخليج.