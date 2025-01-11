هل يتعاقد النصر مع كاسيميرو في الشتوية؟

كشف سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، عن حقيقة الأنباء المتواردة، بشأن التفاوض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، خلال موسم الميركاتو الشتوي.

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وذكرت تقارير عالمية بأن النصر جاهز لضم كاسيميرو، بناءً على طلب من القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وستصل قيمة الصفقة إلى حوالي 30 مليون يورو، حيث تراجع اليونايتد عن طلبه السابق، بالحصول على مبلغ 70 مليون جنيه استرليني، والذي اشترطه على الاتحاد في الصيف الماضي، قبل رفض النادي الجداوي دفع ذلك المبلغ.

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وقال أبو داهش، في رسالة عبر منصة (إكس)، "كل ما يتردد من أخبار حول مفاوضات النصر مع اللاعب كاسيميرو، غير صحيحة"، كاشفًا عن مفاجأة لجماهير العالمي، خلال الفترة المُقبلة، بإعداد قائمة مليئة بأسماء لاعبين "أجانب أو محليين" يتم ربطهم بالنصر.

وأضاف "الأخبار الرسمية ستجدونها عبر حساب النصر الرسمي، أما غير ذلك، فهي مجرد أخبار واجتهادات لن نستطيع الانشغال بنفيها يوميًا، الفريق لديه مباريات قادمة هامة، ونجومكم بحاجة لدعمكم".

ويرتبط كاسيميرو بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى صيف 2026، فيما شارك اللاعب في 22 مباراة، مع فريقه، هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، علمًا بأن اللاعب البرازيلي ارتبط - في أكثر من مناسبة - برغبة إدارة المان يونايتد في الاستغناء عنه خلال مواسم الميركاتو السابقة.

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ويحل النصر، صاحب المركز الثالث بـ28 نقطة، ضيفًا على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، الجمعة المُقبلة، في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.