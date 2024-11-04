فيديو | قلة احترام كبيرة لسعود كريري .. تصرف غريب من نيمار بعد إصابته في قمة الهلال والاستقلال

نيمار أصبح بمثابة الأزمة داخل نادي الهلال..

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح عملاق الرياض الهلال، غضب الجماهير السعودية؛ وذلك بعد تصرفه الذي وُصِف بـ"المشين" ضد سعود كريري، مدير الكرة بقلعة الزعيم.

نيمار عاد إلى الملاعب مجددًا، يوم 21 أكتوبر 2024، بعد غياب عام كامل بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث خاض 13 دقيقة بجانب الوقت بدل الضائع، خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسبقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.

ونظرًا لعدم قدرته على المشاركة في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ عاد الساحر البرازيلي وشارك مساء يوم الإثنين "4 نوفمبر 2024"، خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، في الجولة الرابعة من المسابقة القارية.

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ونزل نيمار "بديلًا" ضد الاستقلال في الدقيقة 58؛ قبل أن يتعرض لإصابة عضلية، خرج على إثرها من أرضية الملعب في الدقيقة 86؛ حيث من المتوقع أن يغيب لأسبوعين على الأقل، حسب ما ذكره البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول.

وفي هذا السياق.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر "غضب" نيمار بعد خروجه من أرضية الملعب بسبب الإصابة؛ حيث قام بـ"رمي حذائه" بعيدًا عن دكة البدلاء.

خلال هذه اللخظة تحديدًا.. ذهب كريري إلى نيمار من أجل تهدئته؛ إلا أن النجم البرازيلي أخذ "يدفع" مدير الكرة بنادي الهلال بعيدًا عنه أكثر من مرة؛ في مشهد صادم.

وسخرت الجماهير السعودية من تصرف نيمار، حيث وصفت اللاعب بـ"المعطوب"، لكثرة إصاباته؛ مطالبين باتخاذ إجراءات ضده من المسؤولين، بسبب تصرفه الذي فيه الكثير من الغرور والغطرسة، ضد مدير الكرة بنادي الهلال.

ومن ناحيتهم.. زعم قطاع من عشاق الفرق المنافسة - تحديدًا النصر -، بأن الإعلام سيقوم بـ"التغطية" على تصرف نيمار، وتبرير "غطرسته" ضد سعود كريري؛ بأنه مجرد غضب من اللاعب للإصابة، ولا يقصد بها إهانة أي شخص.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا، مع 100 مليون "راتبًا سنويًا" للاعب.