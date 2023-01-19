سعود عبد الحميد يتلقى عرضًا فرنسيًا بعد تألقه في مونديال 2022

عرض فرنسي للظهير الأيمن لنادي الهلال، ولكن المفاوضات قد لا تتكلل بالنجاح!

Shahid

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي الهلال، عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وظهر عبد الحميد بكل أكثر من رائع رفقة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، حيث كان من أفضل لاعبي الأخضر في المونديال بشهادة الجميع.

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وأشار موقع "الشرق" إلى أن نادي تروا الفرنسي، يرغب في الحصول على خدمات سعود عبد الحميد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وأضاف الموقع أن تروا رصد 4 ملايين يورو، من أجل إقناع الهلال بالاستغناء عن خدمات سعود عبد الحميد، خاصة بعد استشارة مدربه في المنتخب السعودي؛ الفرنسي هيرفي رينارد، الذي أوصى بالتعاقد معه.

ومن جانبه؛ رفض أحمد المعلم وكيل أعمال عبد الحميد التعقيب على الأمر، حيث أكد على أن عقد اللاعب ما زال ساريًا مع نادي الهلال، وإذا حدث أي مستجدات في هذا الأمر، سيكون النادي هو من يُعلن عنها بشكل رسمي.

وأما عن موقف الهلال، فإن الموقع أكد على أن الهلال يتجه لرفض العرض، بسبب عدم وجود بديلًا له، بالإضافة إلى عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب العقوبة المفروضة عليه.

Shahid