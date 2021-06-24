سعود عبد الحميد يتخذ قراره النهائي بشأن التجديد للاتحاد

تعرف على موقف سعود عبد الحميد من الاستمرار مع الاتحاد

حسم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، موقفه النهائي من الاستمرار مع فريقه، أو الرحيل لفريق آخر، في ظل اهتمام الهلال والنصر بالتعاقد معه.

واقترب عبد الحميد من الدخول في الفترة الحرة، والتي تتيح له الانتقال إلى أي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه، بداية من شهر يناير 2022.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن سعود عبد الحميد، رفض الانتقال إلى الهلال أو النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلًا الاستمرار مع الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة، أن سعود عبد الحميد استقر على تجديد تعاقده مع نادي الاتحاد، ليستمر مع العميد لسنوات مقبلة، رافضًا خوض تجربة جديدة حاليًا.

ويعد سعود عبد الحميد، واحدًا من أبناء نادي الاتحاد، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2018، وقدم مستوى رائع جدًا خلال الموسم الماضي، مما جعله واحدًا من العناصر الأساسية بفريقه.

وفي ظل تعثر المفاوضات بين إدارة الاتحاد وسعود عبد الحميد، دخلت العديد من الأندية في مفاوضات معه، على رأسها الهلال والنصر، وفقًا لما تم تداوله عبر بعض التقارير الصحفية.