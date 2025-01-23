سيلتحق بسعود عبد الحميد وثنائي بيرشكوت .. وجه سعودي جديد ينضم إلى أوروبا من بوابة فرنسا

وجه سعودي جديد في أوروبا

تستمر المملكة العربية السعودية في تصدير مواهبها في الملاعب الأوروبية، بعد أن انتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، وثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومرون صحفي إلى بيرشكوت البلجيكي.

وكشف الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن مهند السعد اللاعب الشاب في صفوف نيوم، يقترب من الانضمام إلى نادي دانكيرك الفرنسي.

وأوضح رومانو أن النادي الفرنسي وافق على التعاقد مع مهند السعد من صفوف نيوم على سبيل الإعارة، ضمن خطة السعودية لإرسال اللاعبين الشباب إلى أوروبا لتطويرهم.

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وبدأت السعودية الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2034، بإرسال اللاعبين الشباب إلى الدوريات الأوروبية، للحصول على الخبرات اللازمة، لاستفادة المنتخب السعودي منهم مستقبلًا.

ورغم معاناة سعود عبد الحميد من قبل المشاركات مع فريقه روما، إلا أنه ظهر بشكل جيد في الدقائق التي ظهر فيها مع فريقه خلال الموسم الحالي.

كما أن فيصل الغامدي يقدم مستويات رائعة رفقة نادي بيرشكوت، رفقة زميله المهاجم مروان صحفي.