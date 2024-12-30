فيديو | تلبية للمشجعين .. سعود عبد الحميد يقطع تدريباته بعد مباراة ميلان وروما

اللاعب السعودي لم يُشارك في مباراة روما أمام ميلان مساء أمس

لم يُشارك سعود عبد الحميد في مباراة فريقه روما أمام ميلان في الدوري الإيطالي مساء أمس، لكنه رغم ذلك أظهر حفاوة كبيرة في استقبال اثنين من المشجعين جاؤوا خصيصًا لدعمه ومقابلته.

اليوتيوبر الشهير، محمد عدنان، نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر قدوم اللاعب السعودي إليه ولصديقه، مبخوت المري، للحديث معهما بعد انتهاء المباراة، وذلك رغم أنه كان يؤدي تدريبات مع بقية اللاعبين الذين لم يلعبوا اللقاء من فريقه.

وبدت السعادة على وجه عبد الحميد وقد أحسن استقبال عدنان والمري ولبى طلب الأخير بالحصول على قميصه هدية ووقع عليه.

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المدافع السعودي كان قد انضم إلى روما قادمًا من الهلال السعودي بداية الموسم الجاري وقد بدأ يحصل على فرص جيدة للعب مع قدوم المدرب كلاوديو رانييري بعد فترة صعبة مع الثنائي دانييلي دي روسي وإيفان يوريتش.

يُشار إلى أن المباراة التي أقيمت في ملعب سان سيرو انتهت بالتعادل 1-1، حيث تقدم تيجاني رايندرز للميلان قبل أن يُعادل باولو ديبالا النتيجة بهدف رائع.