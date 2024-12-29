قد يُزاحم سعود عبد الحميد في روما .. ظهير رايو فاليكانو يقترب من الرحيل وسط ترقب كبار أوروبا وبرشلونة

نجم رايو فاليكانو قد ينتقل إلى روما أو برشلونة

أصبح الروماني أندري راتيو، الظهير الأيمن لفريق رايو فاليكانو، قريبًا من الرحيل عن فريقه، وسط اهتمام من جانب كبار أوروبا، أبرزهم روما الإيطالي الذي يلعب له النجم سعود عبد الحميد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن راتيو قد يرحل عن صفوف رايو فاليكانو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط اهتمام من برشلونة وروما وأتلتيكو مدريد وتوتنهام وباير ليفركوزن.

وأوضحت الصحيفة أن الظهير يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 25 مليون يورو، إلا أن هذا المبلغ يعتبر معقولًا بالنسبة للعديد من الأندية التي تتنافس لضمه.

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وتم طرح اسم راتيو في اجتماع جمع ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، مع وكلاء أعمال بيدري الذين يديرون أيضًا أعمال اللاعب الروماني، في الوقت ذاته، تراقب أندية إنجليزية وألمانية تطورات موقفه كبديل محتمل إذا رحل لاعبون مثل بيدرو بورو أو جيريمي فريمبونج، أما نادي روما الإيطالي، فقد أظهر اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا وأصبح منافسًا قويًا في السباق.

انضمام راتيو إلى روما، قد يجعله يُزاحم النجم سعود عبد الحميد في مركز الظهير الأيمن، حيث يُعاني الأخير من قلة المشاركات مع فريقه.