بشرى لسعود عبد الحميد .. دانييلي دي روسي يتأهب للعودة إلى روما!

هل سيعود دانييلي دي روسي لقيادة روما؟

يبدو أن المدرب الكرواتي إيفان يوريتش قد لا يستمر لفترة طويلة مع روما؛ الذي ينشط به الظهير السعودي سعود عبد الحميد، في ظل النتائج غير المقنعة التي يقدمها الذئاب تحت قيادته، وأيضًا احتمالية عودة دانييلي دي روسي المدير الفني المقال.

وقاد يوريتش روما حتى الآن في 5 مباريات، فاز في 2 وتعادل في مثلهما وخسر واحدة، وسجل روما 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وأكدت صحيفة "كوييري ديلو سبورت" على أن هناك شكوك حول استمرارية يوريتش حاليًا، بعد بضعة أسابيع فقط من تدريب الفريق، بسبب اللعب والنتائج غير المقنعة.

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ومن جهة أخرى تؤكد صحيفة "لا ريبوبليكا" على أن يوريتش حتى الآن مستمر مع الفريق، ولكن قد يتم إقالته بعد مباراة إنتر المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، وسط تأهب من جانب دانييلي دي روسي للعودة.

وتعد عودة دي روسي هي بشرى رائعة لسعود عبد الحميد، وذلك لأن الأول هو من أصر على التعاقد معه، لتدعيم صفوفه، وعودته سيكون فيها فرصة كبيرة للظهير الأيمن السعودي للمشاركة.