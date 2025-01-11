الوضع يتأزم .. مفاوضات لضم لاعب إنتر تُعقد موقف سعود عبد الحميد مع روما

إنتر أبدى استعداده للتخلي عن اللاعب

خطر جديد يواجه سعود عبد الحميد ظهير أيمن نادي روما الإيطالي، في مساعيه للحصول على الدقائق التي يريدها مع ذئاب العاصمة، باستهداف المدرب كلاوديو رانييري للاعب آخر في مركزه.

نجم الهلال السابق انضم إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك من أجل خوض تجربة فريدة من نوعها في إيطاليا، ولكنه لا يلعب بانتظام بسبب تواجد الظهير التركي زكي تشيليك ضمن التشكيل الاساسي بصفة مستمرة، قبل عودة أليكسيس ساليماكيرز الذي تألق وانتزع المركز منهما مؤخرًا.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" قالت إن روما قرر توجيه أنظاره نحو تاجون بيوكانان ظهير إنتر العائد من إصابة طويلة تعرض لها مع منتخب كندا في كوبا أمريكا الصيف الماضي.

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وأوضحت أن اللاعب الذي لا يلعب بانتظام تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، لفت أنظار روما بسبب صفاته ومرونته في اللعب على اليمين واليسار كظهير وجناح أيضًا، بالإضافة إلى تميزه الدفاعي وقدرته على المساهمة الهجومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما طلب الحصول على معلومات عن موقف اللاعب من المغادرة في الميركاتو الشتوي الحالي، في الوقت الذي أبدى إنتر استعداده لبيع الدولي الكندي فقط وعدم قبول فكرة الإعارة، لذلك سيكون على الذئاب التقدم بعرض مناسب.

وتؤدي هذه الأنباء إلى تعقد موقف سعود مع الفريق الإيطالي، خاصة وأنه لا يشارك كثيرًا هذا الموسم، حيث ظهر في 8 مباريات بمجموع 433 دقيقة فقط حتى الآن.